العراق يتأثر بمنخفض جوي تتساقط معه الأمطار

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الأربعاء ان يتأثر العراق بمنخفض جوي سيؤدي الى تساقط الامطار في مناطق مختلفة من البلاد، مشيرا الى ان حالة الطقس ستبقى غير مستقرة خلال الايام المقبلة.

واشار عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الى "كثافة البرق على بلاد الشام وغرب الاردن، حيث تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة حاليا و متوقعة ايضا على مناطق عديدة من وسط وغرب وشمال سوريا ولبنان وفلسطين" .

وقال انه سيندفع منه لسان من الضغط المنخفض تدريجيا نحو غرب ووسط وشمال البلاد خلال هذه الليلة ويوم غد"، مضيفا انه "متوقع ان تهطل امطار غزيرة نواحي غرب الانبار وغرب الموصل ودهوك نهار الخميس، وامطار خفيفة في باقي مناطق الوسط والشمال.

ونوه عطية الى "استمرار حالات عدم الاستقرار خلال الايام المقبلة" في العراق.