العراق يتأثر بمنخفض جوي بدءاً من الغد.. كتلة باردة وأمطار وثلوج

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية، أن العراق يتأثر بمنخفض جوي بارد ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، مشيرة الى فرصة لهطول الامطار وتساقط الثلوج.

وذكر بيان لقسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البلاد تتأثر ولمدة ثلاثة ابتداء من يوم غد الثلاثاء بامتداد منخفض جوي من البحر الاحمر ترافقه كتل هوائية رطبة وتكون باردة في طبقات الجو العليا".

وأضاف انه "من المتوقع ان تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر ليكون الطقس يوم الثلاثاء للمناطق كافة غائم حزئي يتحول الى غائم في المنطقة الجنوبية ليلا مع تساقط امطار متوسطة الشدة في اقسامها الغربية ( الحدودية منها )".

وتابع البيان ان "يوم الاربعاء سوف يكون الطقس غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومنها العاصمة بغداد وتكون غزيرة الشدة في بعض الاماكن منها فضلًا عن فرصة لتساقط الثلوج في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والمناطق الحدودية، اما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة".

وذكر البيان ان "يوم الخميس سوف يضعف تأثير المنخفض الجوي ليكون الطقس في المناطق كافة غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة خاصة في الاقسام الشرقية من البلاد".

وترافق هذا المنخفض بحسب البيان، "رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين (20-30) كم / س وانخفاض د رجات الحرارة بضع درجات (3-5) درجة مئويةح ، مدى الرؤيا (6-8)كم وفي المطر 2-4) كم".

وامس الاحد، كشف خبير تقنيات الاستشعار عن بعد، الراصد الجوي، شاهين هرمزي، عن قرب وصول "عاصفة الدب الثلجية" إلى العراق، من ثلاثة محاور، فيما أشار إلى أن العاصفة ستسبب بانخفاض "غير مسبوق" منذ عقود في درجات الحرارة.

وقال هرمزي لوكالة شفق نيوز، إن "عاصفة الدب الثلجية القوية، ستدخل العراق بشكل لم يسبق لها مثيل منذ عقود، حيث أنها ستدخل من ثلاثة أطراف (إيران، تركيا، وسوريا) وستضرب إقليم كوردستان، وكذلك المناطق الغربية في العراق وتكريت وكركوك والعاصمة بغداد بشكل أخف".

وأضاف أن "سمك الثلوج في الشمال في بعض المناطق سيصل إلى 20 سم، وفي مناطق أخرى 10 و5 سم، وستنخفض الحرارة إلى اقل من -3 وستدخل بحالة حرب مع الأرض وهي تضرب بكل ما لديها انتقاماً من تدخلات الإنسان الجائرة في بيئة الأرض".