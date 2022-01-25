العراق يتأثر بكتلتين هوائيتين "دافئة وباردة" خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، بأن العراق سيتأثر خلال الـ48 ساعة المقبلة بكتلتين هوائيتين الأولى دافئة والثانية باردة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستتأثر خلال الـ48 ساعة المقبلة بكتلتين، الأولى كتلة دافئة تبدأ اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء تؤدي لارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد"، مضيفاً أن "الثانية كتلة هوائية باردة تدخل فجر ونهار الخميس أغلب مدن البلاد مترافقة بسقوط ثلوج وأمطار شمال البلاد".

وبين، ان "الكتلة الباردة ستتزامن مع نشاط رياح شمالية غربية تتجاوز سرعتها 30 كم في الساعة يوم الخميس تؤدي إلى إثارة عواصف ترابيه محليه".

وأضاف الزيادي، أن "درجات الحرارة ستتدنى وتهبط بضع درجات مئوية وحسب خرائط الطقس تعتبر هذه الموجة الباردة التي تدخل الخميس للبلاد أقل حدة من الموجة السابقة وتأثيراتها ستكون في المناطق الشمالية فيما تشهد باقي المدن انخفاضاً ملموساً لكن لن تصل معدلاتها الى الصفر المئوي بل انخفاض ثلاث أيام فقط وتنحسر الأحد لتعقبها حالة مطرية مرتقبة بداية الشهر المقبل".