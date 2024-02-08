العراق يتأثر بحالتين جويتين تتساقط معها الأمطار بغزارة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، هطول أمطار في العراق يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتأثر بفترة موجة أمطار خصبة ووفيرة خلال الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يشهد يوم السبت سقوط أول حالات الأمطار تدريجياً في ساعات نهار السبت، وتتعمق الأمطار فجر الأحد"، مردفا بالقول، إن "هناك احتمالات من غزارة الأمطار في أماكن مختلفة من محافظات الفرات الأوسط والجنوب وباقي المدن مختلفة الشدة".

وأضاف، أن "الأمطار تتجدد يوم 15 شباط الحالي بحالة ماطرة واسعة وتكون غزارة الأمطار في أماكن مختلفة من محافظات البلاد وقد تقلل الجفاف في البلاد".