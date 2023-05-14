العراق يتأثر بحالة جوية ممطرة نهاية الأسبوع تستمر لعدة أيام

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأحد، أن تتأثر معظم مناطق ومدن العراق بحالة جوية ممطرة في نهاية الأسبوع الجاري يسبقها ارتفاع بدرجات الحرارة.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "بدايتها ستكون يوم الجمعة المقبل، حالة جوية ممطرة تؤثر في أغلب مدن البلاد وليس جميعها ، بتأثير منخفض قطع مع كمية بخار ماء عالية تسبب هطولات مطرية متفاوتة الشدة".

وأضاف أن الحالة تستمر عدة أيام، مبينا أن هذه طبيعة منخفضات القطع التي استمرت معنا رغم وصولنا الى مشارف فصل الصيف.

وتابع عطية بالقول، إنه يسبق تأثير الحالة، ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، موضحا أن هذه "توقعات اولية قابلة للتغيير".