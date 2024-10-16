العراق يتأثر بحالة جوية ممطرة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

شفق نيوز/ وفقا لقسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، فإن التوقعات الاولية تشير الى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يأتي هذا في وقت توقع فيه خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، أمس الثلاثاء، تحسن فرص تساقط الأمطار في بداية العام 2025، مؤكدا أنها ستكون دون المعدل في الشهرين المقبلين.

وكتب عطية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بأن نموذج توقعات المناخ الموسمية CFW v2 مازال يتوقع تأخر موسم الامطار في العراق.

وأوضح أن هذا النموذج يتوقع امطار اقل من المعدل خلال شهري تشرين الثاني، وكانون الأول المقبلين مع تحديثات إيجابية بتحسن موسم الأمطار بداية العام المقبل وربيع عام 2025.