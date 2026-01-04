العراق يتأثر بحالة جوية ممطرة نهاية الأسبوع الجاري

شفق نيوز - بغداد

أفادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، أن العراق سيتأثر بحالة جوية ممطرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار تقرير صادر عن الهيئة اليوم، إلى استقرار تام بالأجواء مع برودة ملحوظة هذا الأسبوع طبقا لخرائط الطقس، منبها الى أنه خلال نهاية الأسبوع ستتأثر البلاد بحالة جوية ممطرة.

وذكرت الهيئة، أن الخارطة تمثل تراكم كمية الأمطار المتوقعة للفترة من 8 إلى 10 كانون الثاني 2026 (بوحدة السنتيمتر).

اقليم كوردستان العراق

ونوه التقرير الى أن التراكمات تتراوح تقريباً بين 0.5 إلى 1.5 سم، وتكون أعلى نسبياً على المناطق الجبلية ، مع احتمالية الثلوج على المناطق الجبلية.

وسط العراق

وبحسب تقرير الهيئة، فإن التراكمات بحدود 0.2 إلى 0.7 سم.

جنوب البلاد

وأغلب المناطق الجنوبية هطول ضعيف أو شبه معدوم، وغالباً لا يتجاوز 0.1 إلى 0.3 سم.

توقعات قابلة للتغيير، وفقا لتقرير الهيئة.