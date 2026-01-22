العراق يتوّج بطلاً في البطولة العربية للعباقرة والأذكياء

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، تتويج العراق بطلاً في بطولة العباقرة والأذكياء للحساب الذهني (GMA) التي أُقيمت في الأردن، بمشاركة 22 دولة عربية.

وذكرت الوزارة أن التلميذة رؤيا باسم عمار من محافظة بابل تُوّجت بلقب "البطل" (Champion)، لتكون ضمن العشرة الأوائل على مستوى البطولة، والأولى على المنتخب العراقي.

وبارك وزير التربية، للقائمين على تدريبها من ملاك مدرسة درة الجنوب الدولية في قضاء الهاشمية وذويها، عادّاً هذا الإنجاز إنجازاً عراقياً يعكس تفوق الطلبة العراقيين على الساحة العربية ومصدر فخر واعتزاز.