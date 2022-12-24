العراق يتوقع ورود سيول مائية من إيران وانعاش الاهوار في الأمطار الهاطلة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، أن الامطار التي هطلت يوم امس على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة كانت بمعدلات تتراوح بين 30 ملم الى 40 ملم في اغلبها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن محطة قضاء العزيزية في محافظة واسط سجلت 63 ملم والتي ستساهم في تعزيز ايصال المياه الى المحافظات الجنوبية لتلبية كافة المتطلبات وتامين المياه للمناطق التي عانت من الشحة المائية .

وأضاف البيان اما في محافظة ديالى فسجلت محطة بني سعد 66 ملم نتج عن هذه الامطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين سيتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد. كذلك سيتم الاستفادة من مياه الامطار لغرض زيادة الاطلاقات المائية باتجاه الاهوار العراقية التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية اضافة الى تحسين بيئة شط العرب.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه من المتوقع ورود سيول مائية من الجارة الاسلامية ايران خلال هذا اليوم في الانهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي ايضا سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الاهوار العراقية.

ووفقا للبيان فان موجة الامطار والسيول ادت الى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما اعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للاطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتامين الاحتياجات كافة ولجميع المحافظات .