العراق يتوصل لتسوية مع شركات هولندية ويمنع حصولها على أكثر من 700 مليون دولار

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، يوم الثلاثاء، أنها نجحت بإجراء تسوية وإغلاق ثلاث دعاوى لشركات هولندية، والحفاظ على 90٪ من أصول الدين لصالح الخزينة العامة للدولة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن دائرتها القانونية تمكنت من تسوية شاملة مع ثلاث شركات هولندية هي: أبلو فاشن، بولتري، وكونتيننتال كونستركشن، وذلك من خلال إغلاق ثلاث دعاوى دولية كانت مقامة ضد العراق.

وأوضحت الوزارة أن قيمة المطالبات المقدمة من تلك الشركات بلغت نحو 800 مليون دولار أمريكي، جرى التفاوض بشأنها عبر مسار قانوني وفني متواصل، أسفر عن تخفيض المبلغ إلى 80 مليون دولار فقط، أي بما يعادل 10٪ من قيمة المطالبات الأصلية، وبما يضمن الحفاظ على 90٪ من أصول الدين لصالح الخزينة العامة للدولة.