العراق يتهيأ لعيد الأضحى بخطة تضمن استقرار شبكات الاتصالات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الثلاثاء، اكتمال خطتها التشغيلية الخاصة بضمان استقرار شبكات الهاتف النقال وخدمات الإنترنت خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدة جاهزية فرقها الرقابية والفنية لمتابعة جودة الخدمة في جميع المحافظات.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخطة تتضمن توجيه شركات الهاتف النقال المرخصة بالالتزام بمستويات الجودة المعتمدة خلال فترات الذروة، استناداً إلى الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 ولائحة جودة الخدمات النافذة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة تُخل بالتزاماتها الفنية أو التعاقدية.

وأضافت أن دائرة جودة الخدمة نشرت 10 فرق ميدانية تضم 33 فنياً متخصصاً، بالتعاون مع شركات الهاتف النقال، لمتابعة أداء الشبكات في المراكز التجارية والمولات ومدن الألعاب والشوارع الحيوية ومناطق الكثافة السكانية في بغداد والمحافظات.

وأوضحت أن الفرق الفنية ستجري قياسات ميدانية لسرعة تناقل البيانات وجودة المكالمات الصوتية باستخدام أجهزة قياس معتمدة، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عبر منصة "صوت المستهلك" والاستجابة لها بشكل فوري.

وأكدت الهيئة تشغيل غرفة عمليات إلكترونية مشتركة مع شركات الهاتف النقال على مدار الساعة طوال أيام العيد، لمعالجة أي خلل تشغيلي وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة رقابية سنوية تغطي المناسبات الدينية والوطنية والفعاليات التي تشهد ضغطاً مرتفعاً على شبكات الاتصالات.