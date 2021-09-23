العراق يتلقى نحو ربع مليون جرعة إضافية من لقاح "أسترازينيكا"

تلقت جمهورية العراق، 249,600 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية، وذلك بعد الدفعة السابقة التي تلقتها الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي. وبذلك؛ ارتفع العدد الإجمالي للجرعات والتي تم تسليمها الى العراق من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية إلى أكثر من مليون جرعة.

"كوفاكس" هي مبادرة عالمية يقودها بشكل مشترك "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" ( CEPI ) و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (GAVI) و"منظمة الصحة العالمية" (WHO)، حيث تعمل مع الهيئات الحكومية ومصنّعي اللقاحات على تسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية:" يظل التطعيم على رأس جدول أعمالنا الوطني، وتتمثل استراتيجيتنا في تحسين معدل التطعيم لدينا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. وحتى الآن، قمنا بتقديم أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ونكثف جهودنا للسيطرة على الجائحة وتجنب تفشيه من جديد. بالإضافة الى ذلك، فإننا نعتمد على التزام الأشخاص المستمر بالتدابير الوقائية والثقة في اللقاحات، حيث نستمر في تلقي شحنات جديدة من خلال مبادرات مختلفة مثل مبادرة "كوفاكس" العالمية. نحن ملتزمون ببذل قصارى جهدنا واتخاذ أي إجراء ضروري لحماية مواطنينا وكسب المعركة ضد الجائحة".

من جهته، قال رامي اسكندر، المدير الإقليمي لشركة أسترازينيكا بمنطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي:" إن وصول هذه الدفعة الجديدة من لقاح ’أسترازينيكا‘ المضاد لكوفيد-19 خلال فترة قصيرة هو أمر إيجابي ومشجع للشعب العراقي. نحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز الجديد، حيث نواصل العمل جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية وشركائنا لتحسين الوضع والسيطرة على هذه الجائحة ".

كانت "أسترازينيكا" أول شركة أدوية عالمية تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية في يونيو 2020، وقامت بتسليم أكثر من 120 مليون جرعة من لقاح الشركة من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية الى أكثر من من 129 دولة حتى الآن.

تؤكد "استرازينيكا" على التزامها الراسخ بالتوزيع العادل للقاح في مختلف أنحاء العالم، ودون أية أرباح خلال الجائحة. وحتى الآن، تم تقديم أكثر من 1.5مليار جرعة من لقاح ’أسترازينيكا‘ المضاد لكوفيد-19 لتزويد نحو 170 بلداً حول العالم، حيث ذهب ثلثها تقريبًا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. "استرازينيكا" هي ثالث أكبر مورد لجرعات لقاح كوفيد-19 في العالم.

ومنذ إطلاق اللقاح الدولي الأول في أوائل عام 2021، ساهم اللقاح في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح والحيلولة دون دخول مئات الآلاف إلى المستشفيات. 1

نبذة عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19

تم ابتكار لقاح"أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19" (ChAdOx1) والمعروف سابقاً باسم (AZD1222)، بالتعاون بين "جامعة أوكسفورد" وشركة " فاكسيتيك (Vaccitech) التابعة لها. ويستخدم اللقاح نسخة مضعفة من فيروس الرشح العادي الذي يصيب حيوانات الشمبانزي وينتقل بالعدوى بينها، وتحتوي على المادة الجينية لبروتين "سبايك" الموجود في فيروس "سارس-كوف-2". وبعد التطعيم، يبدأ بروتين "سبايك"بالتوالد على السطح ليحفز جهاز المناعة على مهاجمة فيروس "سارس-كوف-2" في حال أصاب الجسم لاحقاً.

نبذة عن أسترازينيكا

تعد "أسترازينيكا" (المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية وبورصة ستوكهولم وناسداك بالرمز AZN) شركة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية، تستند في عملها إلى أحدث العلوم وتركز على استكشاف وتطوير والطرح التجاري للأدوية القائمة على الوصفات الطبية في مجالات علم الأورام والمستحضرات الدوائية لأمراض القلب والشرايين والكلى والاستقلاب والجهاز التنفسي والمناعة. تتخذ "أسترازينيكا" من كامبريدج بالمملكة المتحدة مقراً لها، وتزاول نشاطها في أكثر من 100 دولة، ويستفيد من علاجاتها المبتكرة أكثر من مليون مريض حول العالم.