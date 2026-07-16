العراق يتقدم 6 مراكز في مؤشر السعادة العالمي 2026 ويحل بالمرتبة 95

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق في المرتبة 95 عالمياً من أصل 147 دولة وإقليماً ضمن مؤشر السعادة العالمي لعام 2026، متقدماً ستة مراكز مقارنة بتقرير العام الماضي الذي جاء فيه بالمرتبة 101، وفق التقرير الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد بالشراكة مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة ومؤسسة غالوب.

وسجل العراق 5.212 نقطة في تقييم الرضا عن الحياة، مقابل 4.98 نقطة في تقرير العام الماضي، في مؤشر يعتمد على تقييم السكان لجودة حياتهم وفق معايير تشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وحرية اتخاذ القرارات، والكرم، والثقة بالمؤسسات وانخفاض مستويات الفساد.

وحافظت فنلندا على صدارة مؤشر السعادة العالمي للعام السابع على التوالي، تلتها أيسلندا، ثم الدنمارك، وكوستاريكا، والسويد، والنرويج، وهولندا، وإسرائيل، ولوكسمبورغ، وسويسرا.

وعلى المستوى العربي، جاءت السعودية في المرتبة 22 عالمياً لتتصدر الدول العربية، تلتها الإمارات في المرتبة 24، ثم الكويت في المرتبة 40، والبحرين في المرتبة 55، وسلطنة عُمان في المرتبة 58، ثم ليبيا في المرتبة 81، والجزائر في المرتبة 83، فيما جاء العراق في المرتبة 95 عالمياً.

وركز تقرير عام 2026 على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الاستخدام المفرط لها، ولا سيما بين المراهقين، يرتبط بانخفاض مستويات الرفاهية والرضا عن الحياة، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.