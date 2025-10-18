العراق يتقدم للمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراقيين جٱوا بالمرتبة الثالثة بأكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال سبتمبر/ أيلول بعد أن كان بالمرتبة الخامسة خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 6.9٪ في أيلول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 150 ألفاً و657 منزلاً.

وأضافت أن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 7.7% في أيلول مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى ألف و867 منزلًا.

وأشارت الهيئة، إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر أيلول، بعدد 267 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 202 منزل، والعراق ثالثا بـ 146 منزلاً، ثم الألمان بالمرتبة الرابعة 121 منزلاً، وتلاه الأوكرانيون بالمرتبة الخامسة 118 منزلاً، والسعودية بالمرتبة السادسة 72 منزلا، وأذربيجان السابعة بـ67 منزلا، ثم الصين 64 منزلا، وكازخستان 62 منزلاً، والمملكة المتحدة عاشراً 58 منزلا.

وتصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية وبعدها للمركز الخامس.