العراق يتفق على على توريد مليون جرعة من اللقاح الروسي

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي، الخميس، عن الاتفاق مع روسيا على توريد كمية مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي الخاص بفيروس كورونا، مبيناً أن سيتم توريد شحنة عاجلة الى العراق خلال أسبوعين.

وقال وزير النفط رئيس الوفد الحكومي الى روسيا احسان عبد الجبار اسماعيل الذى رعى الاتفاق مع صندوق الاستثمارات الروسي الحكومي المسؤول عن إنتاج لقاح سبوتنيك ان هذه الشحنة تمثل الوجبة الاولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها وفق توقيتات يتفق عليها لاحقاً.

واكد اسماعيل ان الاتفاق ينص على قيام صندوق الاستثمارات الروسي بتدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة من المحافظات العراقية، بهدف التعرف على طريقة استخدام هذا اللقاح.

تلقى العراق، مساء أمس الأول الاثنين، 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا وهو أول لقاح يصل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق.

ويفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني عبر آلية "كوفاكس" الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً. كذلك، تؤكد بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أنها سبق أن طلبت 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، ستشتريه عبر قرض من البنك الدولي.