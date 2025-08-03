العراق يتفادى الـ50 مئوية.. البصرة والنجف الأعلى حرارة اليوم

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأحد، جدولاً جديداً بشأن درجات الحرارة العظمى والحرارة المحسوسة، والرطوبة النسبية المسجلة ظهر اليوم.

ووفقاً للجدول الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق لم يسجل أي درجة خمسينية في عموم المحافظات.

وأضاف الجدول، أن البصرة وميسان سجلا أعلى درجات الحرارة في العراق بواقع 49 درجة مئوية، فيما حلت النجف ثانياً بواقع 48 درجة حرارة مئوية.

وأشار الجدول، إلى أن مصطلحات الحرارة العظمى (Maximum Temperature) هي أعلى درجة حرارة مسجّلة خلال اليوم في الظل وبالظروف القياسية، والحرارة المحسوسة (Feels Like Temperature) درجة الحرارة التي يشعر بها الإنسان فعلياً، وتتأثر بمعدل الرطوبة وسرعة الرياح، أما الرطوبة النسبية (Relative Humidity) فهي نسبة ما يحتويه الهواء من بخار الماء اللازم للوصول إلى الإشباع.