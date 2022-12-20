العراق يتعرض "لأقوى" موجة باردة نهاية العام الحالي

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، بأن العراق والمنطقة بأسرها إلى "أقوى" موجة باردة خلال موسم الشتاء الحالي.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "أقوى موجة باردة خلال موسم الشتاء الحالي، سيشهدها العراق والمنطقة هي موجة قطبية شديدة البرودة انتظروها نهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة دون المعدل العام يشمل المدن كافة.

وتابع عطية بالقول إن الثلوج حاضرة في مدن اقليم كوردستان وربما تطال مناطق شرق كركوك وشمال وغرب نينوى.