العراق يتعرض لمنخفضات "خماسينية" مصحوبة بموجة غبار جديدة وارتفاع الحرارة وأمطار

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، أن يتأثر العراق بالمنخفضات الخماسينية خلال هذه الاسبوع تنشط معها الرياح مصحوبة بموجات غبار وارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار في مناطق ومدن البلاد.

وذكر عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "هذا الاسبوع يشهد غزواً متكرراً وسريعاً للمنخفضات الخماسينية الحارة والجافة"، مبينا أن المنخفض "الأول يبدأ مساء الأحد ويستمر نهار الاثنين، الثاني يبدأ ليل الثلاثاء ويستمر تأثيره يوم الأربعاء وهو اقوى من الاول برياح شديدة وغبار مثار".

وأوضح أن "هذه المنخفضات منشأها شمال افريقيا وتعتبر منخفضات حارة وجافة في أغلب الأحيان وتسبب إثارة للغبار وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل"، مردفا بالقول "ربما قد بكرت في تأثيرها هذا الموسم لان تاثيرها المعتاد يكون بداية نيسان عادة أو أواخر اذار".

وعن تسميتها بالمنخفضات الخماسينية علل خبير التنبؤات ذلك بالقول إن "تأثيرها يتكرر 50 يوما في الفترة الممتدة من الاعتدال الربيعي 21 آذار/مارس من كل عام وحتى 10 أيار/مايو من كل عام معنى ذلك، أن هذا الأسبوع الطقس غير مستقر".

وبما يتعلق بطقس مساء الاحد لغاية مساء الاثنين، افاد عطية بأن "رياح جنوبية شرقية نشطة في مدن جنوب البلاد والوسط والفرات الاوسط والغربية مثيرة للغبار وموجات غبارية متوقعة في المناطق الصحراوية تطال المناطق الداخلية ايضا، ورياح شمالية خفيفة السرعة الى معتدلة في مدن الشمال".

وأضاف أن ان تلك الرياح "تتحول خلال ساعات نهار ومساء الاثنين الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة".

كما أشار عطية إلى "زخات من الامطار الرعدية تتركز اغلبها في مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديالى وربما شمال بغداد وشمال الانبار، وتكون خفيفة الى معتدلة مع بعض الغزارة تطال السليمانية واجزاء من كركوك"، مبينا أن "فرص الامطار تنتهي ظهر الاثنين".

ولفت إلى "ارتفاع بدرجات الحرارة فوق المعدل يستمر لغاية نهاية الأسبوع تنخفض بعدها قليلا".

وعن طقس يوم الثلاثاء، قال خبير التنؤات الجوية إنه سيحصل "استقرار نسبي في الاجواء مع اجواء شبه غائمة، واستقرار الرياح شمالية غربية نشطه نهارا، بشكل مؤقت في اغلب المدن عدا الشمالية ، مع زخات امطار خفيفة تطال المناطق الجبلية من اربيل والسليمانية ودهوك.

وتابع بالقول "الثلاثاء مساءً ، يبدأ تأثير المنخفض الثاني ويستمر يوم الأربعاء، وهو منخفض جاف وتأثيره يكون بنشاط الرياح السطحية وموجات غبار وعواصف في الوسط والجنوب والغربية وربما مدن الشمال ايضا".

وزاد بالقول إن شدة الغبار في مدن الوسط والغربية والفرات الاوسط هي الاعلى مــع زخات امطار محدودة في مدن اقليم كوردستان ونينوى وكركوك وربما تشمل كل من ديالى وصلاح الدين.

وتوقع أن "يهدأ نشاط الرياح يوم الخميس وتنخفض معها درجات الحرارة قليلا".

وحذر عطية بالقول "ينصح بعدم السفر برا وارتياد البحر يومي الاثنين والاربعاء والحذر لمرتادي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية الافقية"، داعيا المصابين بأمراض الحساسية إلى أخذ الحيطة الحذر.

يشار إلى أن العراق تعرض خلال اليومين الماضيين إلى موجة غبار شديدة أدت إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابات الآلاف بحالات إختناق.