العراق يتعرض لكم هائل منها .. خبراء يطالبون بإنشاء هيئة للكوارث والأزمات

شفق نيوز/ذكر الخبير في مجال حقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الأحد، ان العراق يتعرض يوميا الى كم هائل من الكوارث الطبيعية والصناعية من فيضانات وزلازل وملوثات صناعية وبيئية أدت إلى موت العديد من المواطنين وتهديد امنهم الانساني والبيئي بسبب عدم وجود نظم الإنذار المبكر للكوارث.

وقال الغراوي في تقرير نشره اليوم، إن الكوارث تؤثر على حياة المواطنين وبيئتهم وصحتهم وأمنهم الانساني والاقتصادي والبيئي ويمكن تجنب العديد من الكوارث الطبيعية والصناعية أو الحيلولة دون وقوعها من خلال استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها إدارة المستويات القائمة للمخاطر والحد منها، وكذلك تجنب تولّد مخاطر جديدة.

واضاف ان الامم المتحدة دعت جميع البلدان إلى الاستثمار في نظم الإنذار المبكر وتقديم الدعم إلى الدول لتعزيز القدرات والاعلان عن إطلاق خطة جديدة في قمة المناخ COP27 التي ستعقد في في شرم الشيخ نهاية هذا العام لتوفير هذه النظم للجميع في غضون 5 سنوات.

الغراوي طالب الحكومة بإنشاء الهيئة الوطنية للكوارث والازمات واعتماد نظم الانذار المبكر وادرة الكوارث وفقا للنظم الحديثة للحفاظ على حياة المواطنين والمساهمة في منع وتفادي الكوارث قبل وقوعها .