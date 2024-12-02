العراق يتعرض لـ22 هزة أرضية خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أصدر قسم الرصد الزلزالي، التابع للهيئة العامة للانواء الجوية العراقية، يوم الاثنين، التقرير الشهري الخاص بالهزات الارضية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وتضمن التقرير ملخصات وجداول ورسوم بيانية عن شدة الهزات ومواقعها داخل وخارج العراق، والاماكن الاكثر تأثرا ومراكز الهزات وتلخصت في مناطق شرق وشمال شرق العراق، وبلغ عدد الهزات في المنطقة 62 هزة أرضية، وهي أقل مقارنة بشهر أيلول الذي شهد أعلى عددا بالهزات بلغ 84 هزة أرضية، وفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وبحسب التقرير، سجل في العراق 22 هزة أرضية و26 داخل إيران، بينما تم تسجيل 13 هزة داخل تركيا، في حين سُجلت هزة أرضية واحدة داخل سوريا، وتراوحت مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (1-4.4) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (2-46) كم.

وتركز النشاط الزلزالي في هذا الشهر داخل العراق في كل من محافظة نينوى (تلعفر، برطلة، مركز مدينة الموصل، سد الموصل، قضاء ربيعة) حيث سجلت 8 هزات، في حين سجلت 8 هزات أخرى في محافظة السليمانية في أقضية (حلبجة، كلار، جمجمال)، و3 هزات في محافظة ميسان (علي الغربي، العمارة).

هذا وسُجلت هزة أرضية واحدة في محافظة أربيل (مركز مدينة أربيل) وهزة أرضية واحدة في محافظة دهوك (قضاء العمادية)، وهزة أرضية واحدة في محافظة ديالى (بعقوبة)، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ولا مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.