العراق يتعرض لـ"أشد موجة حر" وتحذير للسكان من "السكتة القلبية"

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، إن العراق يتعرض بدءا من اليوم الجمعة، الى"أشد موجة حر" في هذا الصيف، محذراً المواطنين من التعرض للشمس لتسببها بـ"السكتة القلبية".

وأوضح الزيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المنخفض الحراري يتعمق من اليوم الجمعة ويستمر 4 أيام على الأقل"، مضيفاً أن "درجات الحرارة ستكون عالية تزامناً مع تصاعد الرطوبة وسكون الرياح، وهذا سيجعل الأجواء شديدة الحرارة".

وعدّ الراصد الجوي هذه الموجة أنها "الأشد هذا الموسم لطول فترة أيامها"، متوقعا تسجل معدلات الحرارة (50 / 49) مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

ودعا الزيادي المواطنين إلى "عدم التعرض للشمس طويلا بسبب الحر مما يسبب الضعف والتعب النفسي والسكتات القلبية".

ولفتت الراصد الجوي الى أن "الموجة ستتراجع منتصف الأسبوع المقبل تدريجياً وتبدأ تعود الأجواء اعتيادية يوم 28 آب الجاري".