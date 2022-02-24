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العراق يتعرض لزخات من الأمطار مع إنخفاض طفيف بدرجات الحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-24T11:54:47+0000
العراق يتعرض لزخات من الأمطار مع إنخفاض طفيف بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الخميس ان مناطق ومدن في العراق ستتعرض خلال اليومين لحالة جوية تتساقط معها زخات من الأمطار يصاحبها تراجع طفيف بدرجات الحرارة.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن صورة الاقمار الصناعية توضح حالة السماء بعد ظهر اليوم الخميس اذ ان السحب تندفع شمال شرق مع حركة الرياح العليا، مبينا أنها حالة جوية سريعة تستمر الليلة و نهار غد الجمعة لتنتهي السبت في كافة المدن عدا مدن اقليم كوردستان.

ونوه إلى أن ان الحالة ضعيفة ، ربما لا تشمل مناطق من مدن الفرات الاوسط، وستتكاثر السحب ليلا في أجواء البلاد

كما أشار عطية إلى أنه متوقع، ليل الخميس/ الجمعة، هطول زخات امطار متفرقة في مدن الجنوب والانبار وغرب نينوى تمتد خلال وقت متاخر من الليل لتشمل مناطق عديدة من مدن الشمال ومناطق متفرقة من مدن الوسط منها العاصمة بغداد وواسط وديالى وصلاح الدين .

وأضاف أن الحالة ضعيفة تستمر خلال نهار يوم الجمعة مع هطولات من الامطار في مناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد وشمالها وربما تشمل مناطق اخرى.

اما عن درجات الحرارة فقد قال خبير التنبؤات الجوية أنها ستشهد انخفاضا طفيفا لكنها تستمر اعلى من معدلاتها.

نشاط متوقع بالرياح الجنوبية الشرقية ثم تحولها خلال نهار الجمعة الى شمالية غربية يسبب تردي الرؤية الافقية بسبب الغبار المتصاعد والجفاف في غرب البلاد وجنوب غربها وهذا التحول لا يشمل مدينتي البصرة وميسان التي تستمر فيها الرياح جنوبية شرقية لغاية فجر او صباح السبت، وفقا لعطية.

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