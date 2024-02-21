العراق يتعرض لحالة جوية ممطرة وانخفاض بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأربعاء، أن تتعرض مناطق ومدن البلاد الى حالة جوية ممطرة يسبقها انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن صور الأقمار الاصطناعية توضح حزاما من السحب العالية غير الممطرة ضمن نطاق التيار النفاث شبه المداري تندفع نحو جنوب البلاد، وسحباً متفرقة في باقي المدن.

وأضاف أنه متوقع ان تندفع كتل من السحب خلال نهار اليوم الأربعاء من جهة نينوى ودهوك نحو مدن شمال البلاد وفرص هطول أمطار خفيفة متوقعة في نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك، مبينا أنه متوقع أن تستمر بعض التكونات من السحب مصحوبة بأمطار متفرقة خفيفة في المدن اعلاه يوم الخميس لتنتهي تدريجيا يوم الجمعة.

توقعات حالة الطقس للأسبوع المقبل

وأوضح عطية أنه خلال ساعات نهار السبت، ستتأثر مدن الجنوب بحالة جوية سريعة وهطول متوقع للامطار يشمل البصرة وبادية الجنوب وذي قار والنجف والسماوة وربما يتطور لمناطق اخرى، مع فرص واردة لهطول أمطار في بعض مناطق الوسط والشمال، مستدركا القول: لكن تركيز الهطول يكون في البصرة وغربها حتى الآن على تنتهي الفرص السبت ليلا.

وتابع خبير التنبؤات الجوية بالقول: ثم نعود مع حالة جوية ممطرة منتصف الأسبوع المقبل تتركز شمال ووسط البلاد، مشيرا إلى انخفاض متوقع بدرجات الحرارة يبدأ يوم السبت ويكون ملحوظا في مدن الشمال خصوصا خلال ساعات الصباح والليل.