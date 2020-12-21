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العراق يتعاقد لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-21T18:02:12+0000
العراق يتعاقد لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، عن توقيع اتفاق مع شركة فايزر الأميركية لاستيراد لقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العراق وقع مع شركة فايزر اتفاقا لاستيراد مليون ونصف المليون جزعة من لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الجرعات ستصل إلى البلاد مطلع العام المقبل.

وأضاف أن التوقيع مع فايزر لا ينهي التزامات العراق مع كوفاكس، مبينا أن التعاقد على اللقاح مع فايزر سيكون كوجبة أولى.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 585 ألفاً و345، بينها 12710 وفيات، و522 ألفاً و637 حالة شفاء.

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