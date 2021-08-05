العراق يتطلع لاستثمار إسبانيا في قطاع الصحة وتدريب ملاكاتها

شفق نيوز / أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، تطلع العراق لاستثمار إسبانيا في قطاع الصحة وتدريب ملاكاتها.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، سفير مملكة إسبانيا لدى العراق خوان خوسيه إسكوبار، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى الكاظمي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على مستوى العلاقات العراقية الإسبانية وجهود السفير خلال مدّة عمله، مؤكداً تطلّع العراق إلى "المزيد من التعاون مع إسبانيا وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن، والاقتصاد، والاستثمار".

وأعرب رئيس الوزراء، عن رغبة العراق في "فتح الأبواب أمام الشركات الإسبانية للمشاركة والاستثمار في الاقتصاد العراقي، ولاسيما في قطاع إدارة المستشفيات وتدريب ملاكاتها".

من جانبه، أكّد السفير الإسباني، تطلّع حكومة بلاده إلى "المزيد من توثيق عرى التعاون، والصلات الثنائية مع العراق، وتعضيدها للجهود العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على دعم استقرار المنطقة وتوطيد التهدئة، والتنمية المستدامة فيها".