العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الأحد، أن العراق تصدر لائحة البلدان العربية في عدد الزائرين الى تركيا خلال سبتمبر /أيلول من عام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق احتل المرتبة الأولى بعدد الزوار الى تركيا خلال شهر أيلول الماضي، حيث بلغ 122 ألفاً و702 سائحاً، منخفضاً بنسبة 2.18%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 145 ألفاً و478 سائحاً، ومنخفضا بنسبة 2.58 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين فيه 162 ألفاً و713 سائحاً".

وأضاف أن "السعوديه جاءت ثانيا بعدد السياح 99 ألفا و484 سائحاً، تلتها الكويت ثالثا بعدد السياح الذي بلع عددهم 47 ألفا و184 سائحاً، ومن ثم الأردن رابعا بعدد 40 ألفاً و 182 سائحاً، ثم لبنان خامساً بعدد 35 ألفاً و732 سائحاً، والامارات سادساً بعدد 12 ألفاً و782 سائحاً، وقطر سابعاً بعدد 7 ألفاً و692 سائحاً، واليمن ثامنا بعدد 3 آلاف و136 سائحاً".