العراق يتصدر دول العالم بارتفاع درجات الحرارة.. جدول

شفق نيوز/ سجلت 15 مدينة عراقية، يوم الأحد، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل"في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً للمدن والمناطق العالمية، تصدرته 15 منطقة ومدينة عراقية، سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين جدول صدرت عن المحطة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن مدينة " السماوة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 50.6 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية "الكوت" في العراق وبواقع 50.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة "الناصرية" في العراق وبواقع 50,3 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة " بدرة " في العراق رابعاً وبواقع 50,2 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الرفاعي" في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.7 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاء " مطار النجف" في العراق سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49.5 درجة مئوية، وجاءت الكوت "الحي" في العراق، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " كربلاء"، ثامناً بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة، كما جاءت منطقة "علي الغربي"، تاسعاً بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية.

وجاءت منطقة "مطار البصرة الدولي" أقصى جنوبي العراق عاشراً بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، تليها منطقة " العزيزية" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية، وجاءت " مطار بغداد الدولي" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية.

كما جاءت مدينة "الديوانية" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48,6 درجة مئوية، تليها مدينة " خانقين" في ديالى وسط العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 48,6 درجة مئوية، تليها مدينة "تكريت" في صلاح الدين وسط العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 48,5 درجة مئوية.