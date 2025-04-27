العراق يتصدر بطولة العرب للروبوتات ويحصد جائزة الحكام في تونس

شفق نيوز/ تصدر العراق منافسات بطولة العرب للروبوتات التي أُقيمت في تونس، ونجح في اختطاف جائزة الحكام بجدارة، وفق بيان صادر عن وزارة التربية اليوم الأحد.

وأوضح البيان، الذي ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الفريق العراقي، المكون من طلبة المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة، قد فاز بجائزة الحكام في البطولة العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي/ النسخة 16، التي استضافتها تونس، بمشاركة أكثر من ألف متسابق من 18 دولة عربية.

ونقل المكتب الإعلامي في وزارة التربية تهاني الوزير إلى الطالب ياسين نبيل كاظم من مدرسة الأوحد النموذجية والطالبة تبارك نبيل كاظم من مدرسة الفجر الجديد، وذلك بعد حصولهما على الجائزة بفضل أدائهما العلمي والإبداعي المتميز.

كما ثمن الوزير دور أولياء الأمور والملاك التدريسي ومنظمة أجيال التقنية التي ساهمت في صقل المواهب العلمية لدى الطلبة.

تجدر الإشارة إلى أن المتسابقين خاضوا أكثر من 14 مسابقة تضمنت مختلف الفئات العمرية.