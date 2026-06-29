العراق يتصدر المغادرين الأجانب من تركيا خلال 2025

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي، يوم الاثنين، أن المواطنين العراقيين تصدروا قائمة الأجانب المغادرين من تركيا خلال عام 2025، في وقت ارتفع فيه عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد بنسبة 25.2% على أساس سنوي.

وبحسب الإحصاءات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى تركيا خلال عام 2025 نحو 393 ألفاً و829 شخصاً، مقارنة بعام 2024، بينهم 301 ألف و877 أجنبياً و91 ألفاً و952 مواطناً تركياً.

في المقابل، انخفض عدد المغادرين من تركيا بنسبة 5% ليصل إلى 403 آلاف و216 شخصاً، بينهم 248 ألفاً و97 أجنبياً و155 ألفاً و119 مواطناً تركياً.

وأشارت البيانات، إلى أن العراقيين تصدروا قائمة الجنسيات الأجنبية المغادرة من تركيا، إذ شكلوا 15.7% من إجمالي الأجانب الذين غادروا البلاد خلال عام 2025، تلاهم الأفغان بنسبة 11.2%، ثم الروس بنسبة 7.6%، والإيرانيون بنسبة 6.3%، والتركمانستانيون بنسبة 5.7%.

أما على صعيد الوافدين إلى تركيا، فقد تصدر مواطنو تركمانستان القائمة بنسبة 23.4% من إجمالي المهاجرين الأجانب، تلاهم الأذربيجانيون بنسبة 8.3%، ثم الأوزبك بنسبة 6.9%، والمصريون بنسبة 6.1%، والأفغان بنسبة 5.8%.