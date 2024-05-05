العراق يتصدر البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الأحد، أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية في عدد الزائرين لشهر شباط 2024.

وذكرت الوزارة، في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال شباط بلغ 51 الفاً و180 سائحاً، منخفضة 3.36% عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 79 ألفاً و18 سائحاً، فيما انخفض بنسبة 4% عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين فيه 83 ألفاً و239 سائحاً".

وأضافت الوزارة، أن "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا خلال شباط العام الحالي، تليه لبنان ثانياً بـ13 ألفاً و843 سائحاً، والسعودية ثالثاً 11 ألفاً و764 سائحاً، ومن ثم الأردن 9 آلاف و174 سائحاً، ثم الكويت 4 آلاف و441 سائحاً، والإمارات ألف و932 سائحاً، واليمن سابعاً بواقع ألف و580 سائحاً".