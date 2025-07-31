العراق يتسلّم دفعة جديدة قادمة من "الهول"

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإتمام استلام وجبة جديدة من العائلات العراقية العائدة من مخيم الهول الواقع داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات العراقية أنجزت اليوم عملية استلام الوجبة 28 من العائلات العراقية، والبالغ عددها 233 عائلة، تضم 812 فرداً".

وأضاف أن "العائلات نُقلت إلى مركز الجدعة في محافظة نينوى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الأمنية والاجتماعية الخاصة ببرنامج إعادة التأهيل والاندماج".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر أكثر من 800 عراقي، مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، متجهين نحو الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي.

وقال مسؤول مكتب الخروج في مخيم الهول شكري الحجي، للوكالة إن "هذه الرحلة هي الدفعة الـ 11 منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ 28 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم"، مبيناً أن "الرحلة الحالية تتكون من 233 أُسرة بعدد أفراد 812 شخصاً".

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 20 حافلة عراقية تجمعت خارج مخيم الهول استعداداً لنقل المواطنيين العراقيين الخارجين من مخيم الهول تمهيداً لنقلهم إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية الحدودي شرق الحسكة.

ورافقت الحافلات مدرعات أمريكية وسط تحليق للطيران الحربي الأمريكي ضمن إجراءات أمنية مشددة للتحالف لضمان وصول آمن للحافلات إلى الأراضي العراقية، وفقا للمراسل.

وفي 22 شهر حزيران الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً ( 236 أُسرة).

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي غادرت 241 عائلة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، مؤخرا، عن عودة أكثر من 15 ألف عراقي من مخيم "الهول" الواقع شمال شرقي سوريا، والذي يضم أُسراً منتمية لتنظيم داعش، ضمن جهود مستمرة لإعادة ودمج النازحين في مناطقهم الأصلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة أُسر عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه الأسر إلى مجتمعاتهم.