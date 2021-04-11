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العراق يتسلم وجبة جديدة من اللقاح الصيني

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-11T17:08:59+0000
العراق يتسلم وجبة جديدة من اللقاح الصيني

شفق نيوز/ تسلم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يوم الاحد وجبة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني عبر مطار بغداد الدولي، بواقع ٢٠٠٠٠٠ الف، بعد وجبة أولى بلغت٥٠ الفاً

واوضح الوزير ان هذه الوجبة هي من الصين دعما للعراق في مواجهته للجائحة، مبينا تم إعداد خطة متكاملة لوصول اللقاح الى المحافظات كافة وأقليم كوردستان.

واكد ان اللقاحات متاحة أمام المواطنين العراقيين كافة وان العراق هو البلد الاول والوحيد الذي يسلم اللقاح بشكل مباشر وسلسل من خلال منافذه الصحية.

واضاف الوزير ان العراق اليوم يعاني تصاعد في إعداد الاصابات وذلك بسبب تهاون المواطن بعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية.

واشار الى ان الحل الوحيد لتجاوز الجائحة الجائحة هو التعاون مع المؤسسة الصحية وان تلقي اللقاح هو مساندة كبيرة للقضاء على الفايروس.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد (11 نيسان 2021) وصول 50 ألف جرعة من لقاح "فايزر" كوجبة أولى إلى العراق.

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