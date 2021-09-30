العراق يتسلم نحو مليون جرعة لقاح "فايزر" و"أسترازينيكا"

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، عن تسلم شحنات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة العامة لتسويق الأدوية التابعة لوزارة الصحة تسلمت خلال الأيام العشرة الماضية شحنات جديدة من اللقاحات والأدوية والبروتوكولات لعلاج للمصابين بفيروس كورونا".

وأضاف المصدر أن "شركة الأدوية تسلمت خلال الأيام السابقة 767 الف جرعة من لقاح فايزر، كما تسلمت 249600 جرعة من لقاح استرازينيكا".

ولفت المصدر، إلى ان "عملية وصول شحنات اللقاحات والأدوية مستمرة للعراق عبر المنافذ الجوية لمطارات بغداد وأربيل والبصرة".