العراق يتسلم من أمريكا لوح "حلم كلكامش"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم الاحد، أنها ستتسلم بعد غد الثلاثاء، لوح "حلم كلكامش" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لوح حلم كلكامش يعد من أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ إلى العراق، وستتسلمه وزارة الثقافة في الساعة الحادية عشرة من ضحى بعد غدٍ الثلاثاء، في مبنى وزارة الخارجية في بغداد.

وأوضحت ان "جهود العراق ممثلةً بوزارة الثقافة، ووزارة الخارجية وسفارة العراق بواشنطن بالتعاون مع منظمة اليونسكو والحكومة الأمريكية قد أسفرت عن تسلم هذا اللوح وعودته إلى أرض الوطن".

يذكر أنَّ لوح حلم كلكامش " لوح طيني " تجاوز عمره 3500 عام يحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من "ملحمة كلكامش" الشعرية، تمت سرقته من العراق سنة 1991 والتداول به في المزادات العالمية.

وفي عام 2007، تم إدخاله إلى سوق الفن الأمريكي.

وفي عام 2019، صادرته وزارة العدل الأمريكية. ووصفت اليونسكو عملية استعادة هذه القطعة الأثرية القيمة بأنها تتويج لعقود من التعاون بين دول مثل الولايات المتحدة والعراق وكليهما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، والتي تزود البلدان بالإطار القانوني والعملي لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار.

وترمز عودة لوح حلم كلكامش إلى الحشد الدولي الأوسع من قبل الدول والمنظمات مثل اليونسكو إلى منع التجارة غير المشروعة في القطع الآثارية القديمة والتصدي لها.