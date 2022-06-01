العراق يتسلم أكثر من 40 ألف طن من مادة السكر

شفق نيوز/ استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأربعاء، السفينة WORLD Ruby بحمولة ( 43970 ) طنا من مادة السكر الخام رست على رصيف رقم ( 1 ) في ميناء ام قصر الجنوبي.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في بيان اليوم، أرصفة وموانئ العراق مهيئة لاستقبال أنواع الحمولات التجارية كافة بالاضافة الى عملها المستمر في استيراد وتصدير المشتقات النفطية من خلال ناقلات النفط .

وأضاف "تستقبل موانئنا سفن عملاقة ذات حمولات متعددة وحاويات باحجامها كافة وهذا ما يدعونا الى الاستمرار بالتوسعة وإنشاء الأرصفة والساحات" ، مبينا أن "موانئ أم قصر ايضا تؤمن مفردات البطاقة التموينية".

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد أنواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية العام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها وتباطؤ فترات توزيعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في العام 2003.