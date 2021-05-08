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العراق يتسلم قطعا اثرية من هولندا (صورة)

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-08T10:28:41+0000
العراق يتسلم قطعا اثرية من هولندا (صورة)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت تسلمها قطعا اثرية مهربة من البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الخفاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن سفارة جمهوريَّة العراق لدى لاهاي تسلمت (7) قطع أثرية من الجانب الهولندي، إذ تمَّ ضبطها من قبل هيئة المعلومات والتراث في مملكة هولندا.

يشار الى ان الاثار العراقية تعرضت الى النهب والسرقة والتدمير ابان اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تُقدر بثلثي مساحة البلاد في اواسط عام 2014.

واسترد العراق في العام 2020 من بريطانيا ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، والتي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الراهن.

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