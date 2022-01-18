العراق يتسلم قطعتين اثريتين بعمر 4 آلاف سنة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء، استلام قطعتين أثريتين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة".

وبين الصحاف؛ ان القطعتين "هما لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور والثاني جزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة ولاتوجد سوى قطعتين منه في العالم".

وأضاف الصحاف؛ أن هذا الإنجاز قد تحقق في وضع اليد على القطع ومصادرتها من قبل السلطات الأمريكية ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية ومن خلال تتبع المعلومات المُقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية لوضع اليد عليها والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي من خلال السلطات العراقية".

وأشار إلى أنه "ستجري مراسم التسليم في مبنى القنصلية العامة لجُمهورية العراق في لوس أنجلوس بتاريخ 2022/1/20 خلال إحتفال رسمي".

وتعرضت آثار العراق الى عملية نهب وسرقات بعد العام 2003، وكذلك بعد اجتياح تنظيم داعش لعدد من مدن العراق واستغل بيع الاثار لتمويل عناصره.