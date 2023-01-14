العراق يتسلم طائرة فريدة من نوعها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تسلم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الطائرة الثالثة من طراز Airbus A220-300 التي تعتبر من الطائرات الحديثة المزودة بتقنيات ومواصفات عالية، وهو ما جعلها فريدة من نوعها.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان صحفي، أن معالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يولي ملف تطوير الخطوط الجوية العراقية وتحديث أسطولها الجوي اهتماما كبيرا، بهدف إستعادة الناقل الوطني مكانته اللائقة بين شركات الطيران في المنطقة والعالم.

وأضاف البيان، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تسلم الشركة طائرتين من الطراز نفسه، مؤكدا "العمل على إستكمال جميع بنود التعاقدات الخاصة باستلام الطائرات المتبقية من الطرازات الأخرى خلال هذا العام من شركتي (Airbus ، Boeing)".