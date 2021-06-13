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العراق يتسلم شحنة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-13T17:45:49+0000
العراق يتسلم شحنة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من انتاج شركة فايزر الامريكية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم توزيع الشحنة الجديدة على اسطول العجلات المبردة "برادات" المخصص لنقل صناديق اللقاح والتي انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة بما فيها اقليم كوردستان.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد اعلنت يوم الاحد الماضي، السادس من حزيران الجاري، عن وصول شحنة جديدة من  اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر.

وكانت أول وجبة من لقاح فايزر قد دخلت العراق في يوم الأحد الحادي عشر من شهر نيسان الماضي.

ومن الجدير بالذكر ان العراق اطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني.

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