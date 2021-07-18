سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاح "فايزر"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-18T10:22:55+0000
العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاح "فايزر"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا يوم الأحد عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان اليوم بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان.

وكانت أول وجبة من لقاح فايزر قد دخلت العراق في يوم الأحد الحادي عشر من شهر نيسان الماضي.

ومن الجدير بالذكر ان العراق اطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني.

related

وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر للعراق

Date: 2021-04-18 09:40:43
وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر للعراق

وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر" إلى العراق

Date: 2021-06-06 09:21:14
وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر" إلى العراق

بالأرقام .. تعرف على "أكبر" مانح للمساعدات الى العراق

Date: 2019-08-19 13:50:54
بالأرقام .. تعرف على "أكبر" مانح للمساعدات الى العراق

وفاة ممثل خامنئي في العراق لإصابته بفيروس كورونا

Date: 2020-11-03 14:16:40
وفاة ممثل خامنئي في العراق لإصابته بفيروس كورونا

العاصمة العراقية بغداد على موعد مع حفل رفع اخر قطعة كونكريتية

Date: 2019-06-25 16:38:01
العاصمة العراقية بغداد على موعد مع حفل رفع اخر قطعة كونكريتية

العراق .. أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة خلال يوم واحد

Date: 2021-03-26 13:04:28
العراق .. أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة خلال يوم واحد

أسبوع لاهب بانتظار العراقيين تصل درجة حرارته إلى 66 مئوية

Date: 2021-06-26 09:24:53
أسبوع لاهب بانتظار العراقيين تصل درجة حرارته إلى 66 مئوية

العراق يقلص الدوام الرسمي بنسبة 50% ويستثني الاجهزة الامنية والصحية

Date: 2020-03-05 14:48:47
العراق يقلص الدوام الرسمي بنسبة 50% ويستثني الاجهزة الامنية والصحية