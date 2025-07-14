العراق يتسلم ستة ألواح طينية أثرية من تركيا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن تسلم ستة ألواح طينية أثرية مستردة من تركيا، مؤكدة قرب إيداعها في المتحف الوطني.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكيل وزارة الخارجية لشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش خالد سعيد، أعرب عن تقدير الوزارة للمبادرة التركية بإعادة عدد من القطع الأثرية العراقية، وثمّن التعاون المستمر بين البلدين وحرص أنقرة على احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المهرّبة".

ولفت إلى أن "وزارة الخارجية، تسلمت يوم أمس الأحد، ستة ألواح طينية أثرية كانت قد أعادتها سفارة جمهورية العراق في أنقرة، في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة تراثها الحضاري والثقافي".

وأوضح السفير سعيد، بحسب البيان، أن "هذه الألواح ستُنقل لاحقاً إلى المتحف الوطني العراقي، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، لتُضاف إلى مقتنياته الأثرية التي توثّق عراقة الحضارة العراقية".

وذكر أن "سفارة جمهورية العراق في أنقرة كانت قد تسلّمت هذه الألواح من وزارة الثقافة التركية خلال مراسم رسمية أُقيمت في 30 حزيران/ يونيو 2025، في متحف الجمهورية بالعاصمة أنقرة، بحضور سفير جمهورية العراق لدى تركيا، ماجد اللجماوي، ووكيل وزير الثقافة والسياحة التركي، جوكهان يازجي".

وأكد أن "الحكومة العراقية، تواصل بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والصديقة، جهودها لاستعادة مئات القطع الأثرية التي جرى تهريبها خلال العقود الماضية، في إطار خطة وطنية شاملة تتضمن التعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الجهات الدولية والإقليمية المعنية بصون التراث الثقافي".