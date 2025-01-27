العراق يتسلم زوارق دورية من شركة ENM الكورية

شفق نيوز/ تسلمت قيادة القوة البحرية العراقية زوارق دورية عدد (3) ذات مواصفات عالية ومهام خاصة لحماية المياه الإقليمية وفق العقد المبرم مع شركة ENM KOREA الكورية.

وقالت القيادة في بيان صدر، اليوم الاثنين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد القوة البحرية، أشرف على فحص و استلام زوارق الدورية عدد (3) في قاعدة أم قصر غرب البصرة، وفق العقد المبرم مع شركة ENM KOREA، وذات مواصفات عالية ومهام خاصة لحماية المياه الإقليمية العراقية".

وأكد البيان، أن هذه الزوارق "سوف تعزز من القدرة القتالية ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف أن "هذه الزوارق الدورية مزودة بأحدث الأنظمة الإلكترونية للمراقبة والاتصالات، مما يجعلها أكثر فعالية في حماية وتأمين الموانئ النفطية والتجارية التي تعد شريان الاقتصاد العراقي".