العراق يترأس مجموعات دولية في منتدى أممي للتنمية المستدامة بنيويورك

شفق نيوز- نيويورك

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاثنين، إلى مدينة نيويورك، على رأس وفد رسمي رفيع، لتمثيل العراق في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة للفترة من 21 إلى 24 تموز الجاري، بمشاركة قادة وممثلي الدول الأعضاء.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير تميم يترأس إضافة إلى وفد العراق، وفدي مجموعة الـ77 والصين، والمجموعة العربية، في هذا المحفل الدولي الذي يناقش سبل تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والتحديات التي تواجه الدول النامية، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتعددة.

وبحسب الوزارة، يُعد ترؤس العراق لهذه المجموعات الدولية مؤشراً على دوره المتصاعد في المحافل الأممية، وحرصه على دعم التعاون متعدد الأطراف والدفاع عن قضايا التنمية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة المناخية، والتمويل التنموي، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

ومن المقرر أن يُجري الوزير خلال مشاركته عدداً من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الرسمية مع وزراء وممثلي دول ومنظمات دولية، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز موقع العراق على خارطة التنمية الإقليمية والعالمية.

كما سيشهد المنتدى عرض التقرير الطوعي الثالث للتنمية المستدامة في العراق، والذي يستعرض ما تم تحقيقه من خطوات نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية.