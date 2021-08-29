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العراق يترقب منخفضاً جوياً تنتهي معه درجات الحرارة اللاهبة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-29T11:45:39+0000
العراق يترقب منخفضاً جوياً تنتهي معه درجات الحرارة اللاهبة

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد، أن البلاد تترقب منخفضا جويا يؤدي إلى تدني درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تترقب نهاية الأسبوع الحالي وتحديداً يوم الجمعة المقبل في الثالث من أيلول ابتداءً من الأقسام الغربية وشمال البلاد انخفاضا وتراجعا كبيرا بدرجات الحرارة وإنكسار الأجواء الحارة تدريجياً ونبدأ يوم السبت المقبل في عموم المدن بتوديع الأجواء اللاهبة".

وأضاف، أن" التوقعات تشير إلى أن تسجل درجات الحرارة ما بين (43 م) جنوب البلاد وحول (41م) بمدن الوسط وأقل من ذلك مدن الشمال والأقسام الغربية حول (39م) كما أن البلاد تعيش الأجواء اللطيفية خاصة في ساعات المساء".

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