العراق يترقب مفاجآت السماء منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز / توقع الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، تعرض البلاد منتصف الأسبوع المقبل إلى "منخفص ممطر" عالي الفعالية، قد تؤدي إلى غرق طرق وأماكن عدة، وترافقه كتلة هوائية باردة تتسبب بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيتأثر ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، بمنخفض ممطر عالي الفعالية، يؤثر تدريجياً مساء الثلاثاء المقبل مؤدياً إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من البلاد".

وأضاف أن "الأمطار قد تسبب بغرق الطرق والأماكن المنخفضة، لكونها ستستمر على مدى يومين، يترافق معهما هبوب رياح باردة وكتلة هوائية باردة الخميس المقبل، تؤدي إلى إنخفاض الحرارة بشكل كبير"، لافتاً إلى أن "الترجيحات تشير إلى عودة ذات المنخفض ممطر أواخر يوم 19 تشرين الأول الجاري، أو بعده بيومين".