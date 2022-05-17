العراق يتراجع للمرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل التركية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين تراجعوا الى المرتبة الثالثة بعد هيمنة روسية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 58.1٪ في نيسان 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 6 آلاف و447 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع الفين و 564 منزلا، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 970 منزلًا، ثم انقرة بواقع 333 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال أربعة اشهر الاولى من العام الحالي 20 الفا و791 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 48.9% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت الهيئة إلى ان "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال نيسان وبعدد 1152 منزلا"، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 905 منازل، والعراقيين ثالثا وبعدد بـ 714 منزلا، وكازخستان رابعا بعدد 311 منزلا، و أوكرانيا خامسا وبعدد 263 منزلا".

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع ترتيبهم للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون على أراضي بلاده.