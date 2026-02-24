العراق يتراجع في مؤشر الجريمة لعام 2026

شفق نيوز- متابعة

حلّ العراق في المرتبة الـ 93 عالمياً ضمن مؤشر الجريمة لعام 2026، متراجعاً عن المرتبة 89 التي سجلها في العام 2025، وفقًا لموقع "نومبيو" المعني بالمستوى المعيشي لدول العالم.

وذكر الموقع، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء في المرتبة الـ 93 عالمياً من أصل 148 دولة في مؤشر الجريمة لعام 2026، بحصوله على 40.5 نقطة من أصل 100.

وأضاف أن غينيا الجديدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الجريمة بحصولها على 80.9 نقطة، تلتها فنزويلا ثانياً بـ80.4 نقطة، ثم هايتي ثالثاً بـ80.1 نقطة، وأفغانستان رابعاً بـ74.8 نقطة، وجنوب أفريقيا خامساً بـ74.5 نقطة، تلتها هندوراس سادساً بـ71.9 نقطة.

فيما تذيلت كل من الإمارات وأندورا قائمة الدول الأقل في مؤشر الجريمة بحصولهما على 14 و 15.5 نقطة على التوالي.

عربياً، جاءت سوريا كأكثر الدول العربية في مؤشر الجريمة والثامنة عالمياً بحصولها على 67.5 نقطة، تلتها الصومال ثانياً بـ62.5 نقطة، ثم اليمن بـ61.7 نقطة، وليبيا رابعاً بـ55.8 نقطة، والجزائر خامساً بـ53 نقطة، تلتها المغرب سادساً بـ47 نقطة، ثم لبنان سابعاً بـ46.9 نقطة، ومصر ثامناً بـ46.4 نقطة.