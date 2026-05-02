العراق يتراجع بمرتبة واحدة ضمن مؤشر حرية الصحافة العربية لعام 2026

حلّ العراق في المرتبة الـ13 عربياً ضمن مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تصنيف يعكس استمرار التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في البلاد، ولا سيما ما يتعلق بالضغوط السياسية والانتهاكات التي تطال الصحفيين وضعف الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية العمل الصحفي واستقلالية المؤسسات الإعلامية.

ويُظهر التصنيف تراجع العراق مرتبة واحدة مقارنة بعامي 2024 و2025، إذ كان قد احتل المرتبة الـ12 عربياً في كلا العامين، قبل أن يفقد موقعه في مؤشر 2026 ويتراجع إلى المركز الـ13، ما يشير إلى استمرار تعثر بيئة الحريات الإعلامية وعدم تحقيق تقدم فعلي في ملف حماية الصحافة خلال السنوات الأخيرة.

و تصدرت قطر قائمة الدول العربية في حرية الصحافة لعام 2026، تلتها المغرب ثم لبنان، فيما جاءت سلطنة عمان والكويت وتونس وليبيا وسوريا والأردن والجزائر والإمارات والسودان في المراتب التي سبقت العراق، بينما حلّت بعده اليمن ومصر والبحرين، وجاءت السعودية في المرتبة الأخيرة عربياً بحسب المؤشر السنوي.

ويأتي هذا التراجع في وقت تؤكد فيه منظمة "مراسلون بلا حدود" أن حرية الصحافة على المستوى العالمي تشهد واحدة من أسوأ مراحلها منذ ربع قرن، نتيجة تصاعد القيود القانونية والضغوط السياسية والمخاطر الأمنية التي تحد من قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية واستقلال.