العراق يتذيل ترتيب الدول الأكثر سلمية في العالم خلال 2023

شفق نيوز/ صعد العراق ثلاث مراتب بأكثر الدول سلمية خلال العام 2023، حسب مؤشر معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام (IEP).

وقال المعهد في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "خلال السنوات الـ15 الماضية، انخفض الهدوء العالمي إلى أكثر من 3٪ وإن الصراعات القديمة والجديدة ، والوباء ، والاستقطاب السياسي والثقافي هم الجناة الرئيسيون".

ووفق التقرير فإن "163 دولة ومنطقة مستقلة تضم 99.7٪ من سكان العالم. الترتيب الذي يستند إلى 23 مؤشرًا تم تجميعها في ثلاثة معايير (السلامة والأمن المجتمعي ؛ مدى الصراع المحلي والدولي المستمر ؛ ودرجة العسكرة) ، يُظهر 84 دولة سجلت تحسنًا و 79 دولة تظهر تدهورًا".

ووفقا للتقرير فان "العراق سجل صعود ثلاث مراتب حيث انتقل من المرتبة الـ 154 للعام 2022 الى المرتبة 157 خلال عام 2023 بأكثر الدول سلميا الا انه بقى في المراتب الاخيرة ضمن التصنيف".

عالميا "أيسلندا احتلت المرتبة الاولى، تلتها الدنمارك ثانيا، وتلتها ايرلندا ثالثا، ومن ثم جاءت سويسرا رابعا، ومن ثم جاءت النمسا، خامسا فيما تذيلت الدول افغانستان تسبقها اليمن وسوريا وجنوب السودان والكونغو وروسيا واوكرانيا والصومال والسودان ومن ثم العراق".

عربيا جاءت قطر بالمرتبة الاولى، والـ 21 عالميا، وحلت الكويت ثانيا عربيا و بالمرتبة الـ 35 عالميا، جاءت عمان ثالثا عربيا وبالمرتبة الـ 48 عالميا، وجاءت الاردن رابعا عربيا وبالمركز الـ 62 عالميا، وجاءت الامارات خامسا عربيا وبالمركز الـ 75 عالميا.