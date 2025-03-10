العراق يتذيل القائمة العربية في المساواة التعليمية بين الجنسين

شفق نيوز/ كشفت بيانات استطلاعية، عن تباين واضح في مستويات التعليم العالي بين الذكور والإناث في الدول العربية، حيث أظهرت بعض الدول تفوقاً نسائياً غير مسبوق، بينما لا تزال الفجوة لصالح الرجال في دول أخرى، من بينها العراق.

وبحسب البيانات التي نشرتها شبكة "الباروميتر العربي"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ما يزال العراق من بين الدول التي تسجل تفوقاً ملحوظاً للرجال في الحصول على التعليم العالي، حيث بلغت نسبة الذكور الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي 28%، مقارنة بـ20% فقط من السيدات".

ويعكس هذا التفاوت تحديات متعددة تواجه المرأة العراقية في الوصول إلى التعليم العالي، من بينها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت الكويت قائمة الدول العربية من حيث نسبة السيدات الحاصلات على التعليم العالي، إذ بلغت 79% مقابل 71% للرجال، ما يشير إلى تحول لافت في المشهد التعليمي.

وفي لبنان، بلغت نسبة النساء الحاصلات على التعليم العالي 42%، متفوقات على الرجال الذين سجلوا 41%، فيما شهد كل من الأردن وتونس والمغرب أيضاً تفوقاً طفيفاً لصالح السيدات، حيث سجل الأردن 35% للإناث مقابل 33% للذكور، وتونس 29% مقابل 28%، والمغرب 27% مقابل 25%.

أما أكبر فجوة تعليمية بين الجنسين، فكانت من نصيب موريتانيا، حيث بلغت نسبة الرجال الحاصلين على التعليم العالي 29%، مقابل 15% فقط للنساء، وهي الدولة الوحيدة في الاستطلاع التي جاءت نسبتها أقل من المتوسط العالمي.